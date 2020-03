Borsa, Europa apre in profondo rosso dopo Fed: Parigi -5,51%

di fct

Milano, 16 mar. (LaPresse) - Apertura in profondo rosso per i principali listini europei, dopo la decisione della Fed di tagliare ancora i propri tassi di riferimento portandoli in una forchetta compresa tra lo 0% e lo 0,25%. A Londra l'indice Ftse 100 arretra dell'1,34% a 5.293,96 punti, a Madrid l'Ibex perde lo 4,94% a 6.308,2 punti, a Parigi il Cac40 arretra del 5,51% a 3.891,5 punti e a Francoforte il Dax segna un calo del 5,7 a 8.706,29 punti.

