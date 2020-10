Borsa, Europa apre in netto ribasso: Francoforte -2,5%

di fct

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Apertura in profondo rosso per i principali listini europei, sull'onda dei timori per i nuovi contagi nel vecchio continente. A Londra l'indice Ftse100 arretra dello 0,47% a 5.832,73 punti, a Madrid l'Ibex segna un calo dello 0,86% a 6.833,8 punti, a Parigi il Cac40 scivola dell'1,08% a 4.856,6 punti e a Francoforte il Dax perde il 2,5 a 12.329,89 punti.

