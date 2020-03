Borsa, Europa apre in netto rialzo su banche centrali: Parigi +1,4%

di fct

Milano, 3 mar. (LaPresse) - Apertura in netto rialzo per i principali listini europei sulla scia sulla scia delle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo cui Francoforte è pronta ad adottare "misure appropriate e mirate" per affrontare l'emergenza coronavirus. A Londra l'indice Ftse100 avanza dell'1,4% a 6.748,18 punti, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,4% a 5.408,15 punti, a Madrid l'indice Ibex mette a segno un +1,41% a 8.865 punti e a Francoforte il Dax segna un rialzo dell'1,38% a 12.021,62 punti.

