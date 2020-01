Borsa, Europa apre in netto calo su virus Cina: Parigi -1,62%

di fct

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Lasciandosi alle spalle i forti rialzi della chiusura di venerdì, le Borse europee iniziano la nuova settimana in profondo rosso. Sulla scia dei timori per l'espansione del coronavirus in Cina, a Madrid l'Ibex cede l'1,17% a 9.450 punti, a Francoforte il Dax perde l'1,43% a 13.380,58 punti, a Londra il Ftse100 scivola dell'1,48% a 7.473,37 punti e a Parigi il Cac40 crolla di oltre l'1,62% a 5.927,64 punti.

