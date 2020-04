Borsa, Europa apre in forte rialzo: Francoforte +1,54%

di fct

Milano, 9 apr. (LaPresse) - Apertura in forte rialzo per i principali listini europei nella giornata in cui si riuniranno i vertici dell'Opec+ per discutere di un eventuale taglio della produzione di petrolio e in cui la Bce pubblicherà i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria. A Madrid l'indice Ibex avanza dell'1,28% a 7.041 punti, a Parigi il Cac40 segna un rialzo dell'1,48% a 4.508,4 punti, a Francoforte il Dax guadagna l'1,54% a 10.491,75 punti e a Londra il Ftse100 sale dell'1,6% a 5.768,43 punti.

