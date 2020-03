Borsa, dopo primi scambi Milano scivola subito oltre 2%

di fct

Milano, 9 mar. (LaPresse) - Dopo i primi scambi, con un avvio delle contrattazioni in lieve calo, la Borsa di Milano scivola fino a perdere il 2,03% a 20.377,69. I titoli del principale listino milanese non riescono a fare prezzo per eccesso di ribasso.

