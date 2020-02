Borsa, chiusura in profondo rosso per Milano: Ftse Mib -3,58%

di lal

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano in scia al panico sui mercati per l'emergenza coronavirus. L'indice Ftse Mib perde il 3,58% a 21.984,21 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata