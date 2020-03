Borsa, chiusura in profondo rosso per l'Europa: Londra -5,25%

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Le Borse europee terminano gli scambi in profondo rosso, in scia al continuo aumento dei contagi di coronavirus in Europa. A Madrid l'indice Ibex perde il 3,63% a 6.777,9 punti, a Francoforte il Dax arretra del 3,68% a 9.632,52 punti, a Parigi il Cac40 scivola del 4,23% a 4.351,49 punti, mentre a Londra il Ftse100 lascia sul campo il 5,25% a 5.510,33 punti.

