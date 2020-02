Borsa, chiusura in forte rialzo per Shanghai (+2,28%)

di lal

Milano, 17 feb. (LaPresse) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Shanghai, con l'indice Composite che balza del 2,28% a 2.983,62 punti. Sui mercati c'è sempre maggiore convinzione che le autorità politiche e monetarie faranno di tutto per arginare le conseguenze negative del coronavirus sull'economia della Cina. Il secondo listino cinese, quello di Shenzhen, sale del 2,98% a 11.241,5 punti.

