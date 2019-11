Borsa, chiusura con record per Wall Street: Dj +0,4%, Nasdaq 0,6

di dab

New York (Usa), 4 nov. (AFP/LaPresse) - Le azioni di Wall Street sono salite a nuovi record sull'onda dell'ottimismo rispetto ai colloqui sul commercio internazionale e hanno continuato lo slancio positivo con solidi dati economici e guadagni. Alla campana di chiusura, il Dow Jones Industrial Average si è attestato a 27.464,08, in rialzo dello 0,4 per cento e circa 105 punti al di sopra del precedente massimo storico di luglio. Anche l'ampio S&P 500 ha guadagnato lo 0,4 per cento, salendo a 3.078,42, mentre l'indice Nasdaq Composite, ricco di tecnologia, è balzato dello 0,6 per cento a 8.433,20.

Sia l'S&P 500 che il Nasdaq hanno chiuso al record di venerdì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata