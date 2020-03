Borsa, Asia rimbalza in chiusura: Shanghai +1,82%, Shenzien +2,65%

di fct

Milano, 10 mar. (LaPresse) - Chiusura in netto rialzo per le Borse asiatiche, dopo i forti cali registrati nella giornata di ieri tra i listini di tutto il mondo. A Shanghai l'indice Composite termina gli scambi in rialzo dell'1,82% a 2.996,76 punti, mentre a Shenzhen il Component avanza del 2,65% a 11.403,47 punti. A far rimbalzare i listini anche le indiscrezioni secondo cui Tokyo sarebbe pronta a fornire un nuovo pacchetto di aiuti all'economia del Giappone per superare l'emergenza coronavirus.

