Borsa, Asia brinda a decisione Cina su dazi: Hong Kong +2,54%

di fct

Milano, 6 feb. (LaPresse) - Listini asiatici euforici in chiusura, dopo l'annuncio del ministero delle Finanze cinese di dimezzare alcune tariffe imposte ai beni di importazione cinese per 75 miliardi di dollari. A Shanghai l'indice Composite termina gli scambi in rialzo dell'1,72% a 2.866,51 punti, a Shenzhen il Component guadagna il 2,87% a 10.601,34 punti, mentre a Hong Kong l'indice Hang Seng avanza del 2,54% a 27.465,92 punti.

