Borsa, aperture sprint in Europa in scia a Wall Street e Asia

di lrs

Milano, 17 apr. (LaPresse/Finanza.com) - Partenza in rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Eurostoxx 50 avanza del 2,7%. A Francoforte il Dax guadagna lo il 2,7%, a Parigi il Cac40 sale del 2,6% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +2,6%. A sostenere gli scambi, l'annuncio del presidente Donald Trump riguardo un piano di riapertura progressiva per l'economia americana, oltre che i dati giunti dalla Cina che hanno mostrato una seconda economia mondiale in forte difficoltà per l'effetto coronavirus, ma meno del previsto. La giornata odierna sarà movimentata dal dato sull'inflazione finale di marzo nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà il Leading index.

