Borsa, apertura in forte calo per Wall Street dopo Trump su dazi

di lal

New York (New York, Usa), 6 mag. (LaPresse/AFP) - Brusco calo di Wall Street in avvio, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato la Cina di nuovi dazi doganali, mettendo in discussione la possibilità di un imminente accordo commerciale tra i due Paesi. L'indice Dow Jones è sceso dell'1,61%, il Nasdaq del 2,23% e lo S&P500 dell'1,24%. Spinto da cifre migliori del previsto sull'occupazione negli Stati Uniti in aprile e dallo slancio di Amazon, il New York Stock Exchange aveva chiuso la settimana scorsa con una nota positiva, portando il Dow Jones in rialzo a 0,75% e il Nasdaq dell'1,58% a nuovi livelli record.

