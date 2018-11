Spread sopra la soglia dei 315 punti base, Piazza Affari apre in calo

Risale sopra la soglia dei 315 punti base lo spread, con il rendimento del decennale italiano al 3,52%. Il differenziale in mattinata è in leggero rialzo: 311 contro i 310 di mercoledì. Per i mercati italiani, non un buon inizio di giornata per Piazza Affari che apre a 18.650,01 punti (-0,44%).

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero essere poco mosse, dopo che mercoledì sera Wall Street ha chiuso in moderato rialzo, approfittando del rimbalzo dei tecnologici, alla vigilia del Giorno del Ringraziamento (giovedì i listini americani rimarranno chiusi, mentre venerdì saranno aperti solo mezza giornata per il Black Friday). Questa mattina in Asia, l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha archiviato la sessione in rialzo dello 0,65%, ma sui listini azionari cinesi prevale la cautela, in attesa di capire come andrà l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump nel meeting del G20 che si terrà a Buenos Aires, dal 30 novembre all'1 dicembre, per evitare l'escalation della guerra commerciale. Hong Kong +0,13%, Shanghai -0,14%, Seoul -0,33%, Sidney eccezione positiva con +0,86%.

Un'altra fonte di tensione è il caso Italia con la bocciatura da parte della Commissione europea della Manovra e l'avvio della procedura di infrazione a causa della violazione della regola del debito. Tra gli appuntamenti giornalieri, si segnala la chiusura della quattordicesima emissione del Btp Italia con la giornata dedicata agli investitori istituzionali. L'agenda macro è povera di appuntamenti, complice la chiusura di Wall Street. Si segnala la fiducia dei consumatori dell'Eurozona e la pubblicazione da parte della Banca centrale europea dei verbali dell'ultima riunione.

