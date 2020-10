Bonomi: Non va bene ricatto o così o si va in Piazza

di fct

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Non si può andare avanti con le contrapposizioni. Non va bene l'atteggiamento 'o si fa questo o scendiamo in Piazza'" e "non è comprensibile questo atteggiamento nel Paese". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Romagna. "Tutti noi - ha continuato - abbiamo il diritto di rivendicare le nostre posizioni, facciamolo anche duramente, ma senza scendere in Piazza".

"Non ci rendiamo conto di quello che è successo i giorni scorsi", con "Piazze gestite da frange oltranziste. Si può minacciare oggi in un Paese in crisi di andare in sciopero e scendere in Piazza? E il governo accetterà un ricatto di questo tipo? Io sono molto perplesso, credo che il ceto dirigente debba restare unito e dare risposte agli italiani", ha continuato Bonomi.

