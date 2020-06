Bonomi batte cassa. Conte: No pregiudizi, piano rilancio prossima settimana

Nuovo botta e risposta tra Governo e Confindustria. A Villa Pamphili è il giorno del faccia a faccia, dopo le polemiche, tra Giuseppe Conte e il leader di Confindustria Carlo Bonomi, Il premier prova ad allontanare la tempesta: "Il clima è molto proficuo - assicura - il piano di rilancio è molto apprezzato". In realtà, però, le scintille restano.



Dal leader degli industriali arrivano stoccate pungenti e richieste precise. "Gravi" i ritardi sulla Cig, "anticipata in vasta misura" dalle imprese. "L'impegno contro una nuova dolorosa recessione può avere successo solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni - è la sottolineatura - Ora si onorino i contratti / debiti verso le imprese". Non solo. Bonomi chiede anche "immediato rispetto" per la sentenza della magistratura che "impone la restituzione di 3,4 miliardi di accise per l' energia".



Conte, spalleggiato da Roberto Gualtieri, assicura che il Governo opererà per dare attuazione alla sentenza, ma non perde di vista l'obiettivo di questi giorni. Il piano di Rilancio, assicura, arriverà alla sua "versione finale" già dalla prossima settimana. A quel punto palazzo Chigi lavorerà alla "prospettiva diacronica" ai progetti che andranno a costituire il 'Recovery Plan italiano'. Il premier rassicura gli industriali: "Non c'è alcun pregiudizio. Per noi l'impresa è un pilastro della nostra società - assicura - Possiamo avere diversità di opinioni, ci mancherebbe che intorno a un tavolo del genere con tante sensibilità dovessimo pensarla tutti allo stesso modo, ma qui non c'è nessuna remora culturale, nessun pregiudizio ideologico". Non solo. Il presidente del Consiglio rimanda al mittente l'idea di un Governo che abbia "una concezione collettivista della produzione o statalista dell'economia. Non ci appartiene, non è nella filosofia della linea politica economica di questo Governo e non accarezziamo neppure un modello cripto-dirigista in campo economico", ribadisce.



Conte è disposto, come già fatto in passato, a "fare ammenda" per le carenze emerse sin qui. "Abbiamo l'umiltà di ammettere ritardi ed errori. Fermo restando - sottolinea però - che certo non possiamo essere chiamati a rispondere di carenze strutturali che il sistema Italia si porta dietro da circa 20 anni". Per il rilancio, insomma, serve unità e la partecipazione di tutti in vista di luglio, appuntamento "decisivo" per il Recovery Plan. Bonomi si dice della partita. "I rapporti con il premier sono stati e sono buoni, credo di poter affermare che c'è stima reciproca. Poi Confindustria ha la possibilità e il dovere di fare critiche costruttive e di fare proposte che abbiamo sempre fatto". Con i 450 miliardi di euro in arrivo dall'Ue, ricorda, "possiamo veramente rilanciare il paese in un momento drammatico. Dobbiamo farlo tutti insieme".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata