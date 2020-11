Bonomi a Landini: "Patto per l'Italia, troviamo soluzioni insieme"

"Ci troviamo in un momento storico molto particolare, stiamo tutti vivendo la drammaticità di questo momento. In un rapporto di interlocuzione anche duro credo che ci sia la necessità di un Patto per l'Italia. Sediamoci al tavolo, troviamo le soluzioni per il Paese. Le decisioni che prenderemo oggi influiranno sulla traiettoria dei prossimi trent'anni". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del confronto con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla rassegna 'Futura 2020' organizzata dal sindacato. "Io più che patti, in questa fase direi contratti. Oggi è il momento di investire sul lavoro. È il lavoro delle persone che sconfiggerà il virus. Il rinnovo dei contratti sia nel pubblico sia nel privato è importante" la replica del leader Cgil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata