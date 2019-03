Bollette meno care da aprile: luce (-8,5%) e gas (-9,5%)

Dopo i picchi raggiunti nel 2018, si riducono le bollette dell'energia per i clienti in tutela. Come in parte già registrato nei primi tre mesi del 2019, nel secondo trimestre dell'anno si determina il calo delle bollette dell'elettricità (-8,5%) e del gas (-9,9%). Lo comunica una nota di Arera, l'autorità per energia e ambiente.

Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie sottolinea Arera, per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo, nell'anno scorrevole compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 sarà di 565 euro. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.157 euro.

"Una riduzione nella bolletta è sempre un dato accolto con favore, naturalmente, ma occorre monitorarne le cause e le dinamiche con la stessa attenzione che sarebbe stata riservata in caso contrario - afferma il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini - Il primo trimestre ci ha regalato un inverno non troppo rigido e condizioni di acquisto del gas allineate tra Europa e paesi Asiatici che hanno contribuito ad un contenimento delle quotazioni all'ingrosso. L'azione dell'autorità in questo contesto si concentra sul monitoraggio del sistema per consentire il massimo trasferimento di beneficio possibile al cliente finale".

Unione Nazionale Consumatori - "Ottima notizia. Un crollo senza precedenti, sia per la luce che per il gas. Certo il calo del prezzo del riscaldamento è un risparmio solo teorico, visto che dal 15 aprile i caloriferi saranno spenti in quasi tutta Italia. In ogni caso, la riduzione della luce è un record storico che batte il precedente primato dell'aprile 2018, quando la diminuzione fu dell'8%. Anche per il gas si batte il -9,8% dell'aprile 2016". Lo afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa risparmiare su base annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2019), 50 euro per la luce e 118 euro per il gas. Una minor spesa complessiva, quindi, di 168 euro.



Coldiretti - "La riduzione delle tariffe energetiche è importante per le famiglie, ma anche per il contenimento dei costi delle imprese". È quanto afferma la Coldiretti nel commentare l'annuncio dell'Autorità per l'Energia sul ribasso delle tariffe. "Il contenimento della spesa energetica ha un doppio effetto positivo perché - sottolinea la Coldiretti - aumenta il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese, particolarmente rilevanti per l'agroalimentare. Il costo dell'energia - conclude la Coldiretti - si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda le attività agricole, ma anche la trasformazione e la conservazione degli alimenti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata