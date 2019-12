Boeing sospenderà la produzione dei 737 MAX da gennaio

di mad

Washington (Usa), 16 dic. (LaPresse/AFP) - L'azienda produttrice di aeromobili Boeing ha annunciato che sospenderà la produzione del suo 737 MAX, che è stato messo a terra per nove mesi dopo due incidenti mortali. La Boeing afferma di aver "continuamente" valutato i suoi piani di produzione in caso di immobilizzazione prolungata del MAX. "A seguito di questa valutazione continua, abbiamo deciso di dare priorità alla consegna dei velivoli immagazzinati e di sospendere temporaneamente la produzione del programma 737 dal prossimo mese", ha dichiarato in una nota, aggiungendo che "al momento non sono previsti licenziamenti".

