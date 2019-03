Boeing cede quasi 3% a Wall Street dopo annuncio Trump su 737 Max

Milano, 13 mar. (LaPresse) - Dopo un tentativo di rimbalzo all'apertura di Wall Street a seguito delle perdite dei giorni scorsi per il disastro aereo in Etiopia, il titolo di Boeing gira in ribasso per l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha spiegato che terrà terra i 737 Max. Le azioni cedono il 2,83% a 364,78 dollari.

