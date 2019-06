Boeing, una parte difettosa sulle ali del 737

Nuovi problemi per i Boeing 737 Max e Ng, dopo il terribile incidente in Etiopia dello scorso marzo (in cui persero la vita 346 persone). Secondo l'Agenzia federale per l'Aviazione degli Stati Uniti alcuni Boeing potrebbero avere dei difetti alle ali, inclusi i 737 MAX 8. Il problema sarebbero le lamelle sistemate nel punto in cui le ali si uniscono con il corpo dell'aereo: una parte chiave tanto nel decollo quanto nell'atterraggio perché serve a ottimizzare l'aerodinamica e la resistenza delle ali.

Boeing ha dichiarato che stanno controllando circa 300 aerei e sostituendo le parti difettose, qualora ne trovino. Boeing inoltre sta lavorando su un software di aggiornamento del 737 Max.

