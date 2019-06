Boccia: Governo ci dica se fine misure è paralisi industria

di lal

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Il governo ci deve dire se il fine delle politiche è portare alla paralisi l'industria italiana". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo dal palco dell'assemblea di Confindustria Taranto e Federacciai che si tiene nella città ligure dell'ex Ilva, ora di proprietà di Arcelor Mittal Italia. Boccia cita i costi del salario minimo, stimati in 5,9 miliardi di euro, "che non si capisce chi pagherebbe senza uno scambio con la produttività" e gli annunci sulle tasse per cui "non vorremmo che alla fine si tassino imprese e lavoro per far vedere chesi è fatta una flat tax". Il numero uno di Confindustria aggiunge che "chiediamo al governo di avere senso del limite".

