Black Friday spinge i consumi. Codacons prevede un +20% rispetto al 2018

Il Black Friday che scatta oggi, assieme a tutta la settimana di sconti e promozioni speciali legata all'evento, darà un impulso importante ai consumi di Natale, spingendo molti consumatori ad anticipare l'acquisto dei regali, al punto che quest'anno un dono su tre sarà destinato ad amici e parenti sarà acquistato proprio durante gli sconti. Lo afferma il Codacons, prevedendo un record di vendite sia sul web che presso i negozi tradizionali. L'ammontare degli acquisti tra Black Friday e Cyber Monday, e più in generale durante l'intera settimana di sconti straordinari, dovrebbe raggiungere quest'anno quota 2 miliardi di euro, in crescita del +20% sul 2018, spiega l'associazione, anticipando che la perte del leone dovrebbe farla ancora una volta l'e-commerce, con 1,4 miliardi di euro di transazioni online, e in totale saranno coinvolti circa 17 milioni di italiani, con un aumento del +13% di acquirenti rispetto allo scorso anno e una spesa procapite che si attesterà sui 117 euro.

La ricorrenza è stata introdotta per la prima volta in Italia nel 2011 da Apple e in pochi anni ha visto aderire numerosi marchi e brand, tanto che già nel 2016 si registrarono 2,23 milioni di ricerche a tema, a fronte di una media di 16.345 ricerche mensili nel resto dell’anno. Il 2019 da questo punto di vista non sembra fare eccezione: SEMrush, azienda specializzata nella ricerca per il marketing online, rileva infatti che già a ottobre il termine "Black Friday" è stato digitato 550mila volte, mentre in novembre le ricerche stimate sono oltre 5 milioni, contro una media nel resto dell'anno di 83.870 al mese. Dall'altra parte del mondo, a fornire un precedente confortante per i portali dell'e-commerce è intanto il Global Shopping Festival cinese, che l'11 novembre scorso ha visto Alibaba raggiungere il miliardo di dollari di vendite in un minuto e otto secondi. Amazon, dal canto suo, ha già reso noti i prodotti più venduti a partire da venerdì 22 novembre, inizio della settimana dedicata agli sconti che proseguirà fino a lunedì 2 dicembre. A primeggiare sono la terza generazione dell'altoparlante Echo Dot, le candele Yankee Candle, gli auricolari bluetooth Antimi, la lampada da tavolo LED di Philips Lighting, le testine di ricambio per spazzolino elettrico Oral-B Crossaction, il giocattolo Hasbro Nerf e le pastiglie per lavatrice Svelto Expert.

