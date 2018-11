Bilancio, le audizioni. Istat: "Ci vorrebbe maxicrescita. Così i conti non tornano"

Per arrivare ai dati di crescita previsti dal governo nella legge di Bilancio (1,2%), ci vorrebbe una maxicrescita dello 0,4% nel quarto trimestre del 2018 e per il reddito di cittadinanza ci sono problemi di equità che andrebbero affrontati per esempio tenendo conto delle case di proprietà. Cominciano le audizioni sulla legge di bilancio davanti alle competenti Commissioni di Camera e Senato. Si parte dall'Istat con Maurizio Franzini (presidente facente funzioni) e fioccano i numeri impietosi che sembrano minare alla base la solidità della manovra. Subito dopo è toccato alla Corte dei Conti che ha portato ragionamenti simili sulla crescita. Nel prosieguo della giornata, arriveranno Ufficio Parlamentare di Bilancio, Abi (Banche), Anci e Upi (Comuni e Province), Confindustria, Ance (Edilizia). A Palazzo Chigi è in corso un vertice con il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio sulla manovra. Domani, infatti, l'Italia dovrà rispondere alle osservazioni critiche dell'Unione Europea.

Produzione industriale in calo - Il primo arriva indipendentemente dall'audizione e riguarda la produzione industriale nel terzo trimestre. Per l'Istat c'è un calo dello 0,2% a settembre che porta a +1,3% la crescita della produzione su base annua.

Indebitamento e Pil - Sono i due dati sui quali insiste Franzini. L'Istat li aveva già messi sotto i riflettori in occasione del parere sul Def e ci ritorna in questa audizione sul bilancio che, del resto, è una logica derivazione del Def tanto più che il governo non intende fare passi indietro sulle sue decisioni e sulle linee da seguire in termini di conti pubblici. Per arrivare all'obiettivo di crescita del Pil dell'1,2% nel 2018, come previsto dalla Nota di aggiornamento del Def, "in termini meccanici, sarebbe necessaria una variazione congiunturale del Pil pari al +0,4% nel quarto trimestre dell'anno in corso" ha spiegato Franzini.E "per il 2017 è confermato un indebitamento pari al 2,4% del Pil e un debito pari al 131,2%. Per l'anno in corso e i successivi, si conferma quanto espresso nell'audizione sul Def, pur sottolineando che un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica, in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi". Tradotto: con la frenata della crescita e il peggioramento generalizzato dell'economia, le previsioni di un rapporto deficit/Pil al 2,4% rischiano di essere insufficienti. L'Istat, senza fare cifre rischia di confermare il parere della Commissione Europea che ci ha fatto sapere che una cifra più realistica riguardo al rapporto deficit/Pil sarebbe intorno al 2,9/3,1 per cento.

Reddito di cittadinanza - Nell'erogare il reddito di cittadinanza, fa notare Franzini, vi è un "problema di equità che potrebbe essere risolto in diversi modi, ed in particolare fissando soglie di accesso che tengano conto, oltre che dei diversi livelli di reddito, anche delle condizioni di godimento dell'abitazione", che può essere di proprietà (migliorando la situazione economica) o in affitto (peggiorandola). Ma di quanto inciderebbe in positivo la redistribuzione di risorse economiche alle famiglie attuata attraverso il reddito di cittadinanza? "Sotto l'ipotesi che il Reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi, secondo le simulazioni effettuate il Pil registrerebbe un aumento dello 0,2% rispetto allo scenario base - ha detto Franzini -. Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l'impatto del Reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie".

Salute - L'Istat ha portato dati anche per quanto riguarda il tema salute: "La rinuncia a visite o accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa complessivamente riguarda circa 2 milioni di persone (3,3% dell'intera popolazione), mentre sono oltre 4 milioni le persone che rinunciano per motivi economici (6,8%). Le liste di attesa inducono a rinunciare alle citate prestazioni quasi il 5% di coloro che hanno un'età compresa tra i 45 e 64 anni, e il 4,4% degli ultra-sessantacinquenni".

Ires - L'Istat ha esaminato gli effetti distributivi e di variazioni del carico fiscale Ires per il 2019, derivanti dall'abolizione dell'Ace (previsto dall'art.88 del Ddl), dalla mancata proroga del maxi-ammortamento, e dall'introduzione della mini-Ires (art. 8). Maurizio Franzini ha spiegato che "nel complesso i provvedimenti analizzati generano una riduzione del debito di imposta Ires per il 7% delle imprese, mentre per più di un terzo tale debito risulta in aumento"

Corte dei Conti - La manovra presentata dal Governo "sceglie di concentrare le risorse su limitati interventi" soprattutto "al fine di rispondere a criticità sul piano sociale, oltre che all'urgenza di riavvio delle opere pubbliche". "Tale polarizzazione, tuttavia, si traduce in una carenza di risorse per affrontare nodi irrisolti e/o per garantire un adeguato livello dei servizi in comparti essenziali per la collettività". Lo si legge nella relazione della Corte dei Conti illustrata davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, dal presidente della Corte, Angelo Buscema: "Occorrerebbe, infine, una più incisiva azione sul fronte della razionalizzazione della spesa nelle sue componenti meno funzionali al sostegno della crescita".

Dato il rallentamento della crescita del Pil, "l'obiettivo della crescita dell'1,5% per il 2019 richiederebbe una ripartenza particolarmente vivace, e una ripresa duratura - dice la Corte dei Conti - A partire dalla scorsa estate, le attività economiche hanno registrato un rallentamento nell'intera Area dell'euro, ed in Italia in misura più accentuata - si legge ancora nella relazione della Corte dei Conti -. Per il nostro Paese, il dato più significativo è naturalmente la stima preliminare del Pil per il terzo trimestre, che segna una stagnazione rispetto ai tre mesi precedenti ed una crescita tendenziale dei primi mesi pari all'1%".

Salvini rugbista - Salvini, intanto, ha lasciato l'inaugurazione dell'anno accademico della scuola superiore di Polizia dicendo: "Vado via prima perché vado all'ennesima riunione per mantenere come pacchetto di mischia rugbistico quello che abbiamo messo in manovra di bilancio che permetterà l'assunzione straordinaria di 8 mila donne e uomini nelle Forze dell'Ordine". A Palazzo Chigi, infatti, è cominciato il vertice con Conte, Salvini e Di Maio che ha al centro la manovra e le possibili variazioni (m i due vicepremier, nei giorni scorsi, hanno già detto di no) per andare in qualche modo incontro alle richieste dell'Unione Europea.

