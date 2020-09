Bei, via libera a prestito record 2 mld euro per AV Napoli-Bari

di fct

Milano, 17 set. (LaPresse) - La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha dato il via libera a un prestito di 2 miliardi di euro per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità tra Napoli e Bari. E' quanto si legge in una nota della Bei, che sottolinea come si tratti del prestito più significativo nella storia dell'istituzione per un singolo progetto.

(Segue)

