Bce: Tassi fermi a minimi almeno fino prima metà 2020

di lal

Milano, 20 giu. (LaPresse) - I tassi di interesse nell'eurozona resteranno "sui livelli correnti almeno per la prima metà del 2020 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine". Lo conferma la Bce nel suo Bollettino economico, con cui spiega che non cesserà di "assicurare il grado di accomodamento monetario necessario" al contesto di una ripresa e un'inflazione più deboli. La Bce "intende continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività per un prolungato periodo di tempo successivoalla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della Bce".

