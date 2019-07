Bce, tassi a livelli pari o inferiori ad attuali fino a metà 2020

di vsc

Milano, 25 lug. (LaPresse) - Cambio di forward guidance per la Bce: il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli "pari o inferiori a quelli attuali" almeno fino alla a tutta la prima metà del 2020 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. La precedente formulazione faceva riferimento solo a livelli pari e non inferiori.

