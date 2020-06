Bce su Pil: in Italia, Francia e Spagna i cali più forti

Una contrazione dell’economia senza precedenti, con un calo più marcato in Francia, Italia e Spagna. Sono in netto ribasso le stime del Pil in Europa: meno 8,7% quest'anno, poi un recupero del 5,2 per cento nel 2021 e del 3,3 nel 2022, secondo il quadro delineato dal Bollettino economico della Banca centrale europea. In seguito alle misure adottate per far fronte all'emergenza coronavirus, Francoforte prevede "ricadute economiche drastiche e profonde" ma assicura di essere pronta a ogni azione necessaria a sostenere i cittadini dell'Eurozona in un questo momento di difficoltà.