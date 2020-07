Bce: Su economia restano elevata incertezza e rischi al ribasso

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "Nel contempo le prospettive economiche sono caratterizzate da elevata incertezza e soggette a rischi al ribasso". E' quanto scrive la Bce nell'ultimo bollettino economico. "In tale contesto - prosegue la Bce -, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariato l'orientamento complessivo della politica monetaria e di riconfermare per intero l'insieme delle misure di politica monetaria già in essere".

