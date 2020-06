Bce: Stime Pil in netto ribasso, atteso calo eurozona dell'8,7%

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Nello scenario di base delle proiezioni il PIL annuo in termini reali si ridurrebbe dell'8,7 per cento nel 2020, risalendo del 5,2 percento nel 2021 e del 3,3 nel 2022". E' quanto rileva la Bce nell'ultimo bollettino economico. "Rispetto all'esercizio di marzo 2020 condotto dagli esperti della Bce - prosegue Francoforte - le prospettive per l'espansione del Pil in termini reali hanno subito una netta revisione al ribasso, pari a 9,5 punti percentuali per il 2020, e al rialzo per il 2021 e il 2022, rispettivamente di 3,9 e 1,9 punti percentuali". In generale, "l'entità della contrazione e della ripresa dipenderà in modo decisivo dalla durata e dall'efficacia delle misure di contenimento, dal buon esito delle politiche tese a mitigare l'impatto avverso sui redditi e sull'occupazione e dalla misura in cui la capacità produttiva e la domanda interna subiranno effetti permanenti. Il Consiglio direttivo ritiene che, nel complesso, i rischi per lo scenario di base siano orientati al ribasso", sottolinea l'Eurotower.

