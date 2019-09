Bce: Spread Italia sceso più di altri grazie a nuovo governo

di lal

Milano, 26 set. (LaPresse) - Gli spread dei titoli di Stato dell'eurozona "sono rimasti ampiamente stabili" durante l'estate, con l'eccezione dell'Italia "dove i differenziali di rendimento a dieci anni sono scesi di 1,1 punti percentuali, in seguito alle attese e alla successiva formazione di un nuovo governo". Lo scrive la Bce nel suo Bollettino economico, che prende in esame il periodo che va dal 6 giugno all'11 settembre, quando "i rendimenti a lungo termine sono diminuiti in misura significativa sia nell'area dell'euro sia negli Stati Uniti" ma gli spread, che sono differenziali di rischio, "sono rimasti sostanzialmente invariati nella maggior parte dei paesi dell'area dell'euro".

