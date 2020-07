Bce pronta ad adeguare strumenti se necessario

di fct

Milano, 16 lug. (LaPresse) - Il Consiglio direttivo della Bce "continua a essere pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, come opportuno, per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in maniera sostenibile, in linea con il suo impegno per la simmetria". E' quanto scrive la Bce in una nota al termine della riunione di politica monetaria.

