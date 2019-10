Bce, Prodi: Ha salvato l'euro senza andare oltre regole

di abf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Draghi arrivò dipinto come figura severissima, ma pochi mesi dopo fece il famoso discorso 'whatever it takes' e riuscì a rilanciare la figura dell'euro in un momento di grande crisi. Lui aveva un'idea chiarissima: difendere l'euro dalle speculazioni usando tutti gli strumenti della Bce. Draghi non è andato al di là delle regole della Bce, ma le ha usate tutte per salvare l'Euro". Così Romano Prodi, intervistato a '1/2 in più' su Rai3, parlando a proposito di Mario Draghi. "I tedeschi speravano di avere un Draghi con elmo prussiano, pochi mesi dopo lo chiamarono Dracula perché secondo loro succhiava i soldi dei tedeschi", ha aggiunto l'ex premier.

