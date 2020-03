Bce, Lane: Pronti a interventi specifici su Paesi in caso di shock

di fct

MIlano, 13 mar. (LaPresse) - La Bce si impegna "a utilizzare la piena flessibilità integrata" nel programma di acquisto di titoli di Stato "per rispondere alle attuali condizioni di mercato. Ciò significa che possono esserci fluttuazioni temporanee nella distribuzione dei flussi di acquisto sia tra le classi di attività sia tra i vari Paesi in risposta allo shock". Lo spiega in un intervento pubblicato sul sito della Bce il membro del board di Francoforte Philip Lane, intendendo che l'Eurotower è pronta a interventi specifici di acquisto verso determinati Paesi o bond.

