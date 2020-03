Bce, Lane: Pronti a fare di più e intervenire su spread elevati

di fct

Milano, 13 mar. (LaPresse) - "Siamo pronti a fare di più e ad adattare tutti i nostri strumenti, se necessario, per garantire che gli spread elevati che vediamo in risposta all'accelerazione della diffusione del coronavirus non mettano a rischio" la trasmissione "regolare della nostra politica monetaria in nessuna giurisdizione dell'area euro". Lo ha detto in un intervento pubblicato sul sito della Bce il membro del board di Francoforte Philip Lane. La Bce non "tollererà alcun rischio" riguardante la trasmissione della propria policy nell'area Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata