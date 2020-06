Bce lancia Eurep: liquidità in euro a banche centrali extra Ue

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Un nuovo strumento di liquidità in euro destinato alle banche centrali fuori dall'Eurozona per fornire linee precauzionali di credito in caso di 'disfunzione' dei mercati dovuta allo shock del coronavirus. Si chiama Eurep ed è lo strumento lanciato dalla Banca centrale europea. L'Eurep, spiega una nota di Francoforte, rappresenta una nuova struttura di backstop. L'Eurosistema fornirà liquidità in euro a un'ampia gamma di banche centrali al di fuori dell'area dell'euro a fronte di garanzie adeguate, costituite da titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da governi centrali dell'area dell'euro e istituzioni sovranazionali.

