Bce, Lagarde: Siamo impegnati a evitare frammentazione eurozona

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - La Bce è "pienamente impegnata a evitare qualsiasi frammentazione in un momento difficile dell'area euro". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista alla Cnbc. La precisazione della numero uno della Bce è stata vista come un passo indietro rispetto a quanto affermato in conferenza stampa. Lagarde aveva detto che la Bce non è "qui per 'chiudere gli spread'" ovvero tenere sotto controllo il rendimento dei titoli di stato. Esattamente l'opposto del messaggio del 'whatever it takes' di Mario Draghi.

