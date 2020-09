Bce, Lagarde: Preso atto di Fed, al lavoro su revisione strategica

di fct

Milano, 10 set. (LaPresse) - "Abbiamo preso nota della revisione della Fed sul proprio doppio mandato" di perseguire la stabilità dei prezzi e la piena occupazione. "Abbiamo iniziato la nostra revisione strategica. Come la Fed abbiamo schiacciato il nostro 'pulsante di avvio' e siamo vicini a riprendere" il lavoro. E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, commentando la scelta della Fed di cambiare il target del 2% con un nuovo sistema definito 'average inflation targeting'. "Questo periodo di Covid non ha fermato il nostro lavoro di analisi, stiamo lavorando alla nostra strategia" che avrà chiaramente "un focus sulla stabilità dei prezzi. Saremo estremamente attenti e focalizzati su questo".

