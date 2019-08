Bce, Lagarde: Politica monetaria deve rimanere molto accomodante

Francoforte (Germania), 29 ago. (LaPresse/AFP) - La presidentessa in pectore della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che la banca centrale dovrà mantenere la sua politica monetaria "altamente accomodante", visti i crescenti rischi per l'economia dell'eurozona. "Anche l'espansione dell'area dell'euro ha subito un rallentamento di recente e i rischi che circondano le prospettive di crescita sono sbilanciati verso il basso. E' quindi chiaro che la politica monetaria debba rimanere altamente accomodante nel futuro prossimo", ha dichiarato in una risposta scritta alle domande del parlamento europeo.

