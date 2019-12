Bce, Lagarde lancia 'revisione strategica': Al via a gennaio

di lal

Milano, 12 dic. (LaPresse) - La Bce lancerà una "revisione strategica" della politica monetaria "complessiva, che guarderà a ogni aspetto e avrà bisogno di tempo, ma non richiederà troppo tempo". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte. "La mia visone è far partire la revisione in gennaio e di completarla prima della fine del 2020", aggiunge Lagarde, che ha sostituito a novembre l'ex presidente Mario Draghi.

