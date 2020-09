Bce, Lagarde: Inflazione eurozona allo 0,3% nel 2020 e all'1% in 2021

di fct

Milano, 10 set. (LaPresse) - La Bce stima un tasso di inflazione nell'eurozona allo 0,3% nel 2020, all'1% nel 2021 e all'1,3% nel 2022. E' quanto ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte. Rispetto alle stime di giugno - ha continuato Lagarde - l'outlook non è cambiato per 2020, è stato rivisto al rialzo per il 2021 e rimasto invariato per il 2022.

