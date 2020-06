Bce, Lagarde: Abbiamo dovuto agire velocemente, non c'era altro da fare

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Se siamo stati troppo rapidi nel rispondere a una situazione drammatica? C'è stato un peggioramento e ci siamo resi conto dell'impatto delle chiusure su tutti i settori dell'economia, un settore dopo l'altro. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo dovuto reagire rapidamente. Non c'era altro da fare se non quello che abbiamo fatto". Così la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo.

