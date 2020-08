Bce: Incertezza per divergenza tra ripresa mercati e andamento contagi

di fct

Milano, 20 ago. (LaPresse) - "Sia nelle economie avanzate che in quelle emergenti, le condizioni finanziarie si stanno avvicinando ai livelli pre-pandemici a un ritmo lento ma costante, come dimostrato dalla forte ripresa dei mercati azionari globali", tuttavia "l'ottimismo sui mercati è andato di pari passo con l'aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti e in molte delle economie emergenti, sollevando i timori di una più ampia ricaduta". Questa divergenza "tra l'evoluzione della pandemia e gli sviluppi dei mercati finanziari, insieme a un'elevata incertezza circa la forma e il ritmo della ripresa economica e il riemergere delle tensioni commerciali globali, ha sollevato interrogativi riguardo alla solidità e resilienza dell'attuale sentiment degli investitori". E' quanto si legge nelle minute della Bce relative alla riunione del Consiglio direttivo del 15 e 16 luglio.

