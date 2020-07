Bce estende raccomandazione stop dividendi banche a gennaio 2021

di fct

Milano, 28 lug. (LaPresse) - La Bce ha esteso fino a gennaio 2021 - dal precedente ottobre 2020 - la raccomandazione che invita gli istituti bancari a non distribuire dividendi per accumulare liquidità in risposta alla crisi coronavirus. "Data la natura temporanea di questa misura - spiega Francoforte - la Bce valuterà l'opportunità di un'ulteriore sospensione dei dividendi dopo il 1 gennaio 2021".

