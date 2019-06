Bce, Draghi: Senza miglioramento servirà stimolo addizionale

di vsc

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "In assenza di un miglioramento, nella misura in cui il sostenuto ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo risulti minacciato, sarà necessario uno stimolo addizionale". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, aprendo il Forum on Central Banking di Sintra, in Portogallo.

