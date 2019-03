Bce, Draghi: Rallentamento si estenderà nell'anno in corso

di vsc

Milano, 7 mar. (LaPresse) - Per quanto ci siano segnali del fatto che alcuni fattori domestici che frenano la crescita stiano "iniziando a svanire", l'indebolimento dei dati economici indicano "una considerevole moderazione nel ritmo dell'espansione economica che si estenderà nell'anno in corso". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, in conferenza stampa.

