Bce, Draghi: Non si è parlato di quantitative easing

di vsc

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "La risposta è no a entrambe le domande". Così il presidente della Bce, Mario Draghi, a chi gli chiedeva se il consiglio direttivo avesse parlato di una eventuale riattivazione del quantitative easing e se l'economia dell'eurozona non sia diventata troppo dipendente dagli stimoli monetari della Bce. " Non c'è stata affatto discussione sul quantitative easing", ha precisato, "e non c'è mancanza di ripresa nell'economia dell'eurozona. Stiamo parlando di crescita più debole, ma continuiamo a parlare di espansione".

