Bce, Draghi: Noi proattivi, ma in una stanza buia non si corre

di vsc

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "In una stanza buia ti muovi a piccoli passi. Non corri, ma ti muovi". Così Mario Draghi ha spiegato l'atteggiamento della Bce nel momento di assumere le decisioni comunicate oggi, sottolineando comunque che "cerchiamo di essere proattivi e non reattivi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata