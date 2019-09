Bce, Draghi: C'è ancora spazio per ridurre ulteriormente tassi

di lal

Bruxelles (Belgio), 23 set. (LaPresse) - "Mantenendo la tendenza all'allentamento dei tassi, indichiamo che abbiamo ancora spazio per ridurre ulteriormente i tassi, se necessario". Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, in audizione all'Europarlamento, spiegando l'ultimo pacchetto di misure lanciato dalla Banca centrale dell'eurozona, che ha riattivato il Qe e tagliato il tasso sui depositi. La nuova forward guidance, aggiunge Draghi, "aiuta a ridurre l'incertezza sul percorso atteso dei tassi di interesse nel breve e medio termine e garantirà che le condizioni finanziarie si adeguino in linea con le dinamiche dell'inflazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata